تفحيط وتجمهر وتجاوز الإشارة.. «المرور» يضبط عدداً من المركبات والدرجات النارية بـ«القطيف»

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور بمحافظة القطيف بمنطقة الشرقية من ضبط عددٍ من المركبات والدراجات النارية.

وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن أصحاب هذه المركبات والدراجات قاموا بارتكاب مخالفات التجمهر، والتفحيط، وتجاوز الإشارة المرورية.

وأكد “المرور” أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.