الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تفحيط وتجمهر وتجاوز الإشارة.. «المرور» يضبط عدداً من المركبات والدرجات النارية بـ«القطيف»

تفحيط وتجمهر وتجاوز الإشارة.. «المرور» يضبط عدداً من المركبات والدرجات النارية بـ«القطيف»
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور بمحافظة القطيف بمنطقة الشرقية من ضبط عددٍ من المركبات والدراجات النارية.

وأوضح “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن أصحاب هذه المركبات والدراجات قاموا بارتكاب مخالفات التجمهر، والتفحيط، وتجاوز الإشارة المرورية.

وأكد “المرور” أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

 

مواد ذات صلة

فقد قدميه بسبب جواله.. فيديو مؤثر من «المرور» يحذر من الإهمال أثناء القيادة

فقد قدميه بسبب جواله.. فيديو مؤثر من «المرور» يحذر من الإهمال أثناء القيادة

بالفيديو.. قائد مركبة متهور يمارس التفحيط وسط طريق عام بجدة

بالفيديو.. قائد مركبة متهور يمارس التفحيط وسط طريق عام بجدة

عرض حياته والآخرين للخطر.. مرور جازان يضبط قائد مركبة مارس التفحيط في صبيا (فيديو)

عرض حياته والآخرين للخطر.. مرور جازان يضبط قائد مركبة مارس التفحيط في صبيا (فيديو)

 «المرور» يضبط المفحط «مهموم» بمحافظة طبرجل

 «المرور» يضبط المفحط «مهموم» بمحافظة طبرجل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>