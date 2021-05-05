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بالفيديو.. متحدث «الحياة الفطرية» يكشف الإجراءات المتخذة في واقعة الصيد الجائر للوعول الجبلية

بالفيديو.. متحدث «الحياة الفطرية» يكشف الإجراءات المتخذة في واقعة الصيد الجائر للوعول الجبلية
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بالفيديو.. متحدث «الحياة الفطرية» يكشف الإجراءات المُتخذة في واقعة الصيد الجائر للوعول الجبلية

 

تواصل – فريق التحرير :

أوضح المتحدث الرسمي للحياة الفطرية بندر الفالح، اليوم الأربعاء، أن المركز قام برصد مخالفة الصيد الجائر للوعول الجبلية بالمقطع المتداول وجارٍ التحقق مع الجهات المعنية لصدور البيان.

وقال خلال مداخلة عبر قناة “الإخبارية”: إنه سبق للمركز أن أصدر قرارًا بمنع الصيد خلال هذا الموسم، لذا أي عملية صيد يتم رصدها والتعامل معها وفق ما أقره النظام.

وأضاف، أن أي عملية صيد تتم تحتوي على أكثر من مخالفة ومنها إما صيد بدون ترخيص، أو صيد خارج المواسم المحددة، وحتى نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد مخالفة.

وأشار إلى أنه إذا تم ضبط المخالفة والمخالفين في الموقع فيتم التعامل معهم مباشرة من خلال تحرير محاضر الضبط ورفعها لإيقاع الغرامات المالية عليهم.

وأوضح إنه إذا كانت الأنواع مهددة بالإنقراض فيتم التعامل معهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفع اوراقهم للنيابة وإحالتهم للمحكمة.

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