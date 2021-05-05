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القبض على مقيمين امتهنا سرقة كيابل كهربائية بمبانٍ تحت الإنشاء في جدة

القبض على مقيمين امتهنا سرقة كيابل كهربائية بمبانٍ تحت الإنشاء في جدة
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تواصل – واس:

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مقيمين اثنين ارتكبا عدداً من الجرائم.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر ، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة كيابل كهربائية من مبانٍ تحت الإنشاء بمواقع مختلفة بمحافظة جدة وبيعها بطرق غير نظامية، حيث قُدرت المسروقات بمبلغ (60,000) ريال.

وقد جرى إيقافهما واتُخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

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