أدنى سيولة في 3 أشهر.. مؤشر الأسهم يتراجع إلى 10252 نقطة

تواصل – وكالات:

أنهى سوق الأسهم جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع بأكثر من 0.5 في المائة، وسط ضغط من قطاع البنوك وكذلك المواد الأساسية.

وتراجع المؤشر العام 67 نقطة ليغلق عند مستوى 10252 نقاط، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.18 مليار ريال كأدنى سيولة يومية فيما يزيد عن 3 أشهر، وتأتي السيولة عبر تداول 241.2 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 271.3 ألف صفقة.

وجاءت أسهم مصرف الراجحي وسابك على قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعهما بنحو 0.7 و1.1 في المائة.

وصعدت أسهم 62 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة نماء للبتروكيماويات بمكاسب 4.1 في المائة، ثم رعاية 3.9 في المائة، كذلك ارتفعت وحدات جدوى ريت و سدكو كابيتال بنحو 3.2 في المائة لكل منهما

في المقابل، تراجعت أسهم 123 شركة تصدرها أسهم كهرباء السعودية المتراجعة 3.6 في المائة، ليواصل التراجع وللجلسة الخامسة على التوالي، وكانت الشركة قد أعلنت اليوم عن تحقيقها صافي أرباح للربع الأول بلغت 1.68 مليار ريال مقارنة بصافي خسارة 2.44 مليار ريال للفترة المماثلة.

كما تراجعت أسهم بحر العرب بنحو 3.4 في المائة، كذلك تراجع على وحدات ريت 3.3 في المائة في حدود 3 في المائة، ايضا نجد تراجعات بحدود 2 في المائة على كل من وحدات الجزيرة ريت وأسهم بنك الاستثمار والفخارية ودار الأركان والبنك السعودي الفرنسي.