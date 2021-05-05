الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أدنى سيولة في 3 أشهر.. مؤشر الأسهم يتراجع إلى 10252 نقطة

أدنى سيولة في 3 أشهر.. مؤشر الأسهم يتراجع إلى 10252 نقطة
0

تواصل – وكالات:

أنهى سوق الأسهم جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع بأكثر من 0.5 في المائة، وسط ضغط من قطاع البنوك وكذلك المواد الأساسية.

وتراجع المؤشر العام 67 نقطة ليغلق عند مستوى 10252 نقاط، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.18 مليار ريال كأدنى سيولة يومية فيما يزيد عن 3 أشهر، وتأتي السيولة عبر تداول 241.2 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 271.3 ألف صفقة.

وجاءت أسهم مصرف الراجحي وسابك على قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعهما بنحو 0.7 و1.1 في المائة.

وصعدت أسهم 62 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة نماء للبتروكيماويات بمكاسب 4.1 في المائة، ثم رعاية 3.9 في المائة، كذلك ارتفعت وحدات جدوى ريت و سدكو كابيتال بنحو 3.2 في المائة لكل منهما

في المقابل، تراجعت أسهم 123 شركة تصدرها أسهم كهرباء السعودية المتراجعة 3.6 في المائة، ليواصل التراجع وللجلسة الخامسة على التوالي، وكانت الشركة قد أعلنت اليوم عن تحقيقها صافي أرباح للربع الأول بلغت 1.68 مليار ريال مقارنة بصافي خسارة 2.44 مليار ريال للفترة المماثلة.

كما تراجعت أسهم بحر العرب بنحو 3.4 في المائة، كذلك تراجع على وحدات ريت 3.3 في المائة في حدود 3 في المائة، ايضا نجد تراجعات بحدود 2 في المائة على كل من وحدات الجزيرة ريت وأسهم بنك الاستثمار والفخارية ودار الأركان والبنك السعودي الفرنسي.

مواد ذات صلة

حجم التداول تخطى 7.1 مليار.. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم خلال جلسة الثلاثاء

حجم التداول تخطى 7.1 مليار.. ارتفاع مؤشر سوق الأسهم خلال جلسة الثلاثاء

مؤشر الأسهم يتراجع للجلسة الثالثة وينهي تعاملات اليوم قرب 10300 نقطة

مؤشر الأسهم يتراجع للجلسة الثالثة وينهي تعاملات اليوم قرب 10300 نقطة

تراجع مؤشر سوق الأسهم إلى 10365 نقطة.. 8.3 مليار ريال السيولة المتداولة

تراجع مؤشر سوق الأسهم إلى 10365 نقطة.. 8.3 مليار ريال السيولة المتداولة

تراجع مؤشر الأسهم خلال جلسة اليوم بحجم تداولات بلغت 9.8 مليار ريال

تراجع مؤشر الأسهم خلال جلسة اليوم بحجم تداولات بلغت 9.8 مليار ريال

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>