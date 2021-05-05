شاهد.. موقف مُحرج للرئيس الأمريكي بسبب خطأ لغوي

تواصل – وكالات :

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في موقف محرج بعدما نطق بالخطأ اسم موقع الويب الذي تم إنشاؤه لتشجيع وتثقيف الأمريكيين بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا.

ونطق بايدن اسم الموقع بـ”vaccine.gum“ بدلاً من Vacine.gov، قائلا ”سنجعل عملية التطعيم أسهل من أي وقت مضى، قم بزيارة vaccines.gum أو إرسال رسالة نصية إلى الرمز البريدي الخاص بك إلى 438829“.

وحاول الرئيس إصلاح الخطأ ولكنه فشل مرتين، فيما تسبب الخطأ في موجة سخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وأطلق المستخدمون على الخطأ الذي رتكبه بايدن بـ“لقاح العلكة“، حيث تعني كلمة gum.