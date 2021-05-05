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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. موقف مُحرج للرئيس الأمريكي بسبب خطأ لغوي

شاهد.. موقف مُحرج للرئيس الأمريكي بسبب خطأ لغوي
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تواصل – وكالات :

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في موقف محرج بعدما نطق بالخطأ اسم موقع الويب الذي تم إنشاؤه لتشجيع وتثقيف الأمريكيين بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا.

ونطق بايدن اسم الموقع بـ”vaccine.gum“ بدلاً من Vacine.gov، قائلا ”سنجعل عملية التطعيم أسهل من أي وقت مضى، قم بزيارة vaccines.gum أو إرسال رسالة نصية إلى الرمز البريدي الخاص بك إلى 438829“.

وحاول الرئيس إصلاح الخطأ ولكنه فشل مرتين، فيما تسبب الخطأ في موجة سخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وأطلق المستخدمون على الخطأ الذي رتكبه بايدن بـ“لقاح العلكة“، حيث تعني كلمة gum.

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