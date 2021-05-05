«معادن» تعلن توفر فرص وظيفية شاغرة.. رابط التقديم

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اعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بمجال العقود بمدينة رأس الخير، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفى:

– أخصائي العقود (Specialist I, Contract)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / إدارة العقود / القانون / الهندسة أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة العقود.

– مهارات الحاسب الآلي وبرامج أوفيس.

– مهارات التواصل الجيد باللغتين العربية والإنجليزية.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:

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