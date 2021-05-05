الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«النيابة» تحذر: انتحال هوية الغير عبر «توكلنا» و«اعتمرنا» توجب المسائلة الجزائية

«النيابة» تحذر: انتحال هوية الغير عبر «توكلنا» و«اعتمرنا» توجب المسائلة الجزائية
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من انتحال صفة الغير عبر تطبيق “توكلنا” و “اعتمرنا”، مؤكدة أن هذا الفعل يستوجب المسائلة الجزائية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مثل تطبيقَي توكلنا واعتمرنا، أو استخدام أي من الخدمات المتاحة عبرها باسم الغير، أو من خلال ممارسة أي سلوك مادي ينطوي على مظاهر خارجية، توحي بصحة هوية وشخصية حائز التطبيق ومستخدم خدماته خلافاً للحقيقة، يقع مرتكب ذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية”.

وأوضحت أن ذلك يشمل ذلك كل مَن حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.

الصورة

مواد ذات صلة

«النيابة» تحدد عقوبة انتهاك تعليمات الحجر الصحي لمصابي «كورونا»

«النيابة» تحدد عقوبة انتهاك تعليمات الحجر الصحي لمصابي «كورونا»

هل يعمل «توكلنا» من خارج المملكة؟.. التطبيق يوضح

هل يعمل «توكلنا» من خارج المملكة؟.. التطبيق يوضح

النيابة العامة تستدعي مصور بائعة الخضار

النيابة العامة تستدعي مصور بائعة الخضار

متى تظهر الحالة الصحية «محصّن جرعة أولى» وكم تستمر في «توكلنا»؟

متى تظهر الحالة الصحية «محصّن جرعة أولى» وكم تستمر في «توكلنا»؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>