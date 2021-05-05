شاهد.. رئاسة الحرمين توثق صوراً لـ«مقام إبراهيم» بأحدث تقنيات التصوير

تواصل- فريق التحرير:

وثّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صوراً لمقام إبراهيم عليه السلام الذي يقع في صحن المطاف بالحرم المكي، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المصورة.

وعلقت الرئاسة على الصور قائلة: “هو ياقوتة من ياقوت الجنة كما قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: (الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب)”.

وأوضحت أن المقام مربع الشكل ويقع في وسطه أثر قدمي النبي إبراهيم وهما حفرتان على شكل بيضاوي، ويبلغ عرضه وطوله وارتفاعه 50 سم، ويقع أمام باب الكعبة على بعد 10 أمتار من ناحية الشرق في الجزء المتجه للصفا والمروة.