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من بينها عصير السبانخ.. 5 مشروبات تعالج فقر الدم

من بينها عصير السبانخ.. 5 مشروبات تعالج فقر الدم
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تواصل – وكالات:

ذكر موقع “هيلث لاين”، أن فقر الدم يحدث عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

وأوضح أن هناك أنواع عديدة من فقر الدم، لكن النوع الأكثر شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وأشار إلى أنه من الثابت علميا أن نقص الحديد في الدم يؤدي إلى صعوبة وصول الأوكسجين إلى الدماغ مما يتسبب في ضغط هائل عليها، فتحدث أزمات عديدة.

وكشف الموقع عن 5 مشروبات تصنف على أنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد كالتالي :

عصير السبانخ

فهو من أفضل المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، بالإضافة إلى أنه مصدر جيد للمغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ك، وغيرها من الفيتامينات والمعادن.

عصير اليقطين

وهو من أفضل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد بالإضافة إلى الفيتامينات المفيدة لعلاج مشاكل فقر الدم.

عصير البرقوق

حيث يوفر كوب من عصير البرقوق حوالي 3 مغم من الحديد، إضافة إلى أن البرقوق غني بالمنجنيز والبوتاسيوم، وفيتامين ب 6 وفيتامين سي.

عصير البنجر

ويعد هذا النوع غني بالحديد والبوتاسيوم، ويمكنه أن يكون مؤثرا جدا في علاج ضغط الدم.

بذور الكتان والسمسم

حيث تحتوي كل منها على نسبة كبيرة من الحديد والألياف ومضادات الأكسدة والبروتين.

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