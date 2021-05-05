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«الدفاع» تبدأ في الإعلان عن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين للتجنيد الموحد .. إليك رابط الاستعلام

«الدفاع» تبدأ في الإعلان عن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين للتجنيد الموحد .. إليك رابط الاستعلام
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، في إعلان نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين في التجنيد الموحد للرجال والنساء؛ بهدف الالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (رقيب) حتى (جندي)، وذلك عبر رسائل نصية على هواتف المتقدمين.

وتحتوي الرسالة على عبارة “تم ترشيحك”، كما تظهر رسالة أخرى بالاعتذار لمن لم يتم قبولهم، وفي حال ظهر للمتقدم حالة الطلب فارغة من أي كلمة عبر الموقع الإلكتروني، فذلك يعني أنه لم يتم فرز الطلب بعد، حيث يتم القبول على دفعات وبشكل يومي.

ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والاستعلام عن النتائج وحالة الطلب عبر الرابط التالي :هنا.

وكانت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة قد أعلنت سابقاً عن فتح بوابة القبول والتجنيد للرجال والنساء؛ بهدف الالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (رقيب) حتى (جندي)، حيث بدأ التسجيل بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٣هـ.

وقد شملت القطاعات (القوات المسلحة السعودية، القوات البرية الملكية السعودية، القوات الجوية الملكية السعودية، القوات البحرية الملكية السعودية، قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، الخدمات الطبية للقوات المسلحة، قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية).

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