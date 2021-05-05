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رغم تنبيهات وزارة الصحة.. زحام شديد في أسواق جدة وتحذيرات من تفشي «كورونا»

رغم تنبيهات وزارة الصحة.. زحام شديد في أسواق جدة وتحذيرات من تفشي «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت بعض أسواق جدة حالة من الازدحام الشديد من قبل المواطنين والمقيمين، بغرض شراء مستلزمات وملابس العيد، رغم تعليمات الجهات المسؤولة بضرورة التباعد لمنع تفشي فيروس كورونا.

ورصد تقرير نشرته قناة “الإخبارية” اصطفاف وتدافع بين رواد الأسواق، وسط عدم التزام البعض بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات للوقاية من الفيروس.

وانتقد عدد من المواطنين الازدحام الكبير بعد توافد المواطنين والمقيمين إلى الأسواق، محذرين من تسبب تلك التصرفات في انتشار عدوى كورونا بين المتسوقين.

بدورها، حذرت الدكتورة منال الحربي، رئيسة قسم مكافحة العدوى بمستشفى الملك فهد في جدة، من خطورة التجمعات وازدحام الأسواق وسط غياب حس المسؤولية من بعض المواطنين والمقيمين.

ونصحت في مداخلة لقناة “الإخبارية” بالابتعاد عن التسوق وقت الذروة مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتأجيل الذهاب إلى السوق في حال كان الشيء المرغوب بشرائه غير ضروري منعاً للتكدس.

ودعت الجميع لعدم دخول المراكز التجارية المزدحمة أو المتكدسة بالأشخاص ولا تطبق الاحترازات الصحية أو تفتقر للتهوية الجيدة، وإبلاغ الجهات المعنية عنها.

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