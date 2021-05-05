شاهد.. إعادة المصاحف إلى الحرمين بعد رفعها لمدة عام ضمن احترازات «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

قررت رئاسة شؤون الحرمين إعادة المصاحف مجددا إلى المسجدين الحرام والنبوي، بعد رفعها لمدة عام كامل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة عملية إعادة وضع المصاحف في الأرفف المخصصة لها، وسط فرحة وإقبال كبيرين من المصلين عليها.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد كثفت أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، حيث تقوم الرئاسة بعمليات الغسل بالمسجد الحرام؛ 10 غسلات يومياً ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام.

وتم تجهيز أكثر من 45 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على تعقيم جميع جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، كما تمّ توزيع أكثر من 300 جهاز آلي لتعقيم الأيادي حديثة وعالية الجودة.

وتمّ تركيب 70 كاميرا حرارية موزعة عند أبواب المسجد الحرام للكشف عن درجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد الحرام والتي تعمل عن بُعد بدقة عالية.