تنبيه مهم من سفارة المملكة في إندونيسيا للمواطنين بشأن إجراءات الدخول

تواصل – فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة في إندونيسيا، أن أنظمة إدارة الجوازات والهجرة الإندونيسية تتطلب وجود تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.

وأشارت السفارة في بيان لها إلى أن استخراج التأشيرة يكون عن طريق سفارة إندونيسيا في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وأوضحت السفارة، أنه في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا والبروتوكلات الصحية المتبعة عالميًا لمواجهة تفشي انتشار الوباء فقد أقرت السلطات الإندونيسية تطبيق حجر صحي إلزامي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة من السلطات الإندونيسية، لدخول الأجانب إلى أراضيها.

كما أقرت عمل فحص كورونا مرتين على الأقل حيث يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية.