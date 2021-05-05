الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنبيه مهم من سفارة المملكة في إندونيسيا للمواطنين بشأن إجراءات الدخول

تنبيه مهم من سفارة المملكة في إندونيسيا للمواطنين بشأن إجراءات الدخول
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت سفارة المملكة في إندونيسيا، أن أنظمة إدارة الجوازات والهجرة الإندونيسية تتطلب وجود تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.

وأشارت السفارة في بيان لها إلى أن استخراج التأشيرة يكون عن طريق سفارة إندونيسيا في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وأوضحت السفارة، أنه في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا والبروتوكلات الصحية المتبعة عالميًا لمواجهة تفشي انتشار الوباء فقد أقرت السلطات الإندونيسية تطبيق حجر صحي إلزامي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة من السلطات الإندونيسية، لدخول الأجانب إلى أراضيها.

كما أقرت عمل فحص كورونا مرتين على الأقل حيث يتحمل الزائر كافة التكاليف المالية.

مواد ذات صلة

السفارة في جنوب أفريقيا تعلق على حادثة وفاة المواطن الطيار أحمد السيسي

السفارة في جنوب أفريقيا تعلق على حادثة وفاة المواطن الطيار أحمد السيسي

هل يشمل قرار المنع لمن «خرج ولم يعد» التابعين والمرافقين؟.. «الجوازات» تجيب

هل يشمل قرار المنع لمن «خرج ولم يعد» التابعين والمرافقين؟.. «الجوازات» تجيب

بشرى سارة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة بشأن صلاحية الإقامات والتأشيرات

بشرى سارة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة بشأن صلاحية الإقامات والتأشيرات

تنبيه مهم من سفارة المملكة بالقاهرة للمواطنين بشأن تأشيرات الدخول

تنبيه مهم من سفارة المملكة بالقاهرة للمواطنين بشأن تأشيرات الدخول

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة