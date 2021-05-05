رقم صادم .. 120 حالة وفاة كل ساعة بسبب كورونا في الهند

تواصل – وكالات:

سجلت الهند حصيلة صادمة جديدة للوفيات في إطار تعاملها مع سلالة فيروس كورونا المتحورة التي أسقطت عدداً غير مسبوق من الإصابات والوفيات ، حيث يتوفى 120 شخصا في الساعة الواحدة.

وقالت شبكة cbs الإخبارية الأمريكية إنه من إجمالي 222 ألف حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا في الهند، تم تسجيل أكثر من 57 ألف حالة خلال الشهر الماضي ما يمثل حوالي 80 حالة وفاة في الساعة.

وتابعت أنه وخلال الأسبوعين الماضيين تم تسجيل حوالي 120 حالة وفاة كل ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الـ 20 مليونا، بعد تسجيل أكثر من 357 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408.