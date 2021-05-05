وظائف شاغرة وفرص تدريبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر فرص تدريبية ووظيفية لذوي الخبرة في مجال التمريض بجدة ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
عن البرنامج:
– البرنامج مخصص للممرضين والممرضات الراغبين في التدريب والعمل في الرعاية بالأطفال والبالغين بعد عمليات جراحة القلب والصدر.
– موصى به للممرضين والممرضات من ذوي الخبرة للعناية الحرجة / عناية مرضى القلب في أقسام التنويم.
شروط التقديم :
1 -أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2 -درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).
3 -خبرة لا تقل عن سنتين في قسم التنويم (قلب / عناية) مركزة.
4 -اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.
5 -وجود بطاقة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (سارية المفعول).
6 -أن يكون لدى المتقدم أو المتقدمة الرغبة في الدراسة طوال فترة البرنامج.
7 -الالتزام بعدم طلب اجازة خلال الأشهر الأولى من بداية البرنامج.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية والطلبات أعلاه إلى البريد الإلكتروني التالي:
nurserecruitjed@kfshrc.edu.sa، مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد.