وظائف شاغرة وفرص تدريبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر فرص تدريبية ووظيفية لذوي الخبرة في مجال التمريض بجدة ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

عن البرنامج:

– البرنامج مخصص للممرضين والممرضات الراغبين في التدريب والعمل في الرعاية بالأطفال والبالغين بعد عمليات جراحة القلب والصدر.

– موصى به للممرضين والممرضات من ذوي الخبرة للعناية الحرجة / عناية مرضى القلب في أقسام التنويم.

شروط التقديم :

1 -أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 -درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).

3 -خبرة لا تقل عن سنتين في قسم التنويم (قلب / عناية) مركزة.

4 -اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

5 -وجود بطاقة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (سارية المفعول).

6 -أن يكون لدى المتقدم أو المتقدمة الرغبة في الدراسة طوال فترة البرنامج.

7 -الالتزام بعدم طلب اجازة خلال الأشهر الأولى من بداية البرنامج.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية والطلبات أعلاه إلى البريد الإلكتروني التالي: