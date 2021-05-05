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استشاري ينصح مرضى السكري والقلب بالإفطار حتى ولو قبل أذان المغرب .. في هذه الحالة

استشاري ينصح مرضى السكري والقلب بالإفطار حتى ولو قبل أذان المغرب .. في هذه الحالة
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تواصل – فريق التحرير:

نصح استشاري طب القلب و الشرايين الدكتور خالد النمر، مرضى القلب والسكري بضرورة الإفطار حال حدوث انخفاض شديد بنسبة السكر بالدم حتى ولو قبل أذان المغرب بدقيقة واحدة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن مستوى السكر إذا انخفض لما دون 70 ملغ/دسل ، فيجب على المريض الإفطار فوراً حتى لو لم يتبق سوى دقيقة واحدة فقط على موعد الإفطار.

ولفت إلى أن هبوط السكر خطير على مرضى القلب وغيرهم، وإذا لم يتم التعامل معه فوراً قد يسبب غيبوبة وجلطة في القلب أو الدماغ.

وأشار إلى أن مريض القلب والسكر إذا أحس بدوخة قبل الأذان بدقائق بسبب انخفاض السكر ولم يفطر، قد يغمى عليه ويدخل في غيبوبة سكر وينقل للعناية المركزة.

 

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