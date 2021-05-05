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جامعة الطائف تعلن آليَّة الدراسة للفصل الصيفي

جامعة الطائف تعلن آليَّة الدراسة للفصل الصيفي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الطائف ممثلة بعمادة القبول والتسجيل آليَّة الدراسة للفصل الصيفي للعام الجامعي 1442 هـ.

وأوضحت الجامعة، أنه سيتم التسجيل في الفصل الصيفي للطلبة المتوقع تخرجهم وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 24 / 9 للعام الهجري الحالي إلى يوم الأحد 27 / 9 هـ.

فيما سيكون التسجيل في الفصل الصيفي لطلبة دفعة 37 وما قبل في يوم الاثنين 28 / 9 إلى يوم السبت 3 / 10 والتسجيل للفصل الصيفي لبقية الطلبة في يوم الأحد الموافق 4 / 10 إلى تاريخ يوم السبت 10 / 10 وتبدأ دراسة الفصل الصيفي الأحد 11 / 10 لهذا العام 1442.

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