نادي «الهلال» يطلق تطبيق المصحف الإلكتروني.. إليك رابط التحميل

تواصل – فريق التحرير:

أطلق نادي الهلال تطبيقاً ذكياً يحتوي على مصحف إلكتروني تم تطويره بمبادرة من النادي باسم منسوبيه وكافة جماهيره.

ويعرض تطبيق المصحف الإلكتروني للقرآن الكريم نسخة معتمدة لطبعة «مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة»، كما أتيح المصحف باللغة الإنجليزية مع ترجمة معاني القرآن الكريم.

ويحتوى المصحف الإلكتروني على مجموعة من المزايا، أبرزها، خاصية التفسير؛ بالاعتماد على “المختصر في تفسير القرآن الكريم” الذي يمكن استعراضه كاملاً أو على مستوى السورة أو الآية، إضافة إلى وجود التلاوات الصوتية لمشاهير القراء، إلى جانب خدمة الفواصل، والمفضلة، وتدوين الملاحظات على مستوى الآية.

كما يتضمّن المصحف العديد من المزايا مثل إمكانية مشاركة الآيات القرآنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصية القراءة الليلية، وخدمة منبة التلاوة لتذكير المستخدم بوقت التلاوة وفق الوقت الذي يحدده.

ولتحميل تطبيق المصحف عبر الرابط التالي(أضغط هنا).