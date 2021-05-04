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أثناء التسوق الإلكتروني.. 4 نصائح لحمايتك من النصب والاحتيال

أثناء التسوق الإلكتروني.. 4 نصائح لحمايتك من النصب والاحتيال
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تواصل – فريق التحرير:

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، نصائح لحماية الراغبين في التسوق عبر المتاجر الإلكترونية من عمليات النصب والاحتيال.

ودعا المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى تجنب المتاجر المجهولة، والتي لا تتضمن طريقة تواصل واضحة، أو رقم سجل تجاري، منوهاً بإمكانية التحقق من موثوقية المتجر من خلال خدمات وزارة التجارة الممثلة في خدمتي “معروف”، وخدمة “وصول”.

وأشار المركز إلى أن خدمة “معروف” توفر للمتسوق تصور عن جودة المتجر، وآراء العملاء، أما خدمة “وصول” فتمكن المتسوق من البحث باسم المنشأة أو برقم السجل التجاري.

وأهاب المركز بالجميع الإبلاغ عن أي مخالفات في المتاجر الإلكترونية من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”، كما دعا من تعرض للنصب والاحتيال من أي متجر مجهول إلى تقديم بلاغ عن طريق “تطبيق كلنا أمن”.

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