التوصل إلى علاج جديد لـ«السرطان» يحقق نتائج مدهشة

تواصل – وكالات:

تمكن علماء بريطانيون من تطوير علاج يمكنه محاربة السرطان باستخدام هندسة خلايا المريض.

وأجرى العلماء تجارب على العديد من المرضى الذين استنفذوا جميع الخيارات الأخرى وكانوا على وشك الموت، وكانت النتائج مدهشة.

وخلال التجارب، اختفت جميع علامات السرطان في أكثر من 80٪ من المرضى المصابين بابيضاض الدم الليمفاوي الحاد، وهو السرطان الأكثر شيوعًا عند الأطفال، بعد تلقي الخلايا التائية CAR T .

كما يتم تجربة العلاج في عدد من سرطانات الدم الأخرى، مثل الورم النقوي والورم الليمفاوي اللاهودجكين وسرطان الدم الليمفاوي المزمن.

والعلاج بالخلايا التائيةCAR Tهو شكل من أشكال العلاج المناعي، باستخدام قوة الجهاز المناعي للمريض لمحاربة المرض.

ويعمل العلاج الجديد، عبر استخراج الخلايا المناعية المسماة بالخلايا التائية للبحث عن الخلايا السرطانية وتدميرها. وتعد عملية صنع الخلايا التائية المسلحة، عملية طويلة ومعقدة ومكلفة، تبدأ بربط المريض بجهاز يشبه آلة غسيل الكلى، حيث يتم أخذ عينة من دمه، ويتم فصل الخلايا التائية الخاصة به، قبل إعادة بقية الدم إلى جسمه.