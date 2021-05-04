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«شؤون الحرمين»: رفع مسارات صحن المطاف إلى 29 مسار افتراضي (فيديو)

«شؤون الحرمين»: رفع مسارات صحن المطاف إلى 29 مسار افتراضي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال هاني حيدر المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والنبوي، إن الرئاسة منذ دخول شهر رمضان المبارك كثفت من مجهوداتها وبرامجها لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف في لقاء مع قناة” العربية” أنه تم رفع مسارات صحن المطاف إلى 29 مساراً افتراضياً، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 كما تم فتح التوسعة الثالثة بكافة طاقتها الاستيعابية للمصلين والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

وأكد أن الرئاسة خصصت 7 نقاط لتجمع المعتمرين، الذين صدرت لهم تصاريح عبر تطبيق” اعتمرنا”.

 

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