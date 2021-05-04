الحوثيون يلوذون بالفرار..الجيش اليمني يدمر الميليشيا في «الجدافر» ويتقدم إلى معسكر «لبنات» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تحدث رئيس أركان المنطقة السادسة في الجيش الوطني اليمني، العميد محمد بن راسية عن إنجازات الجيش من أمام معسكر “لبنات” شرق الجوف.

وقال العميد محمد بن راسية إن الجيش اليمني الوطني بدعم من أبناء القبائل تمكنوا من كسر هجوم ميليشيات الحوثي في الجدافر، وتقدموا إلى معسكر “لبنات”.

يذكر أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن، اليوم الاثنين، صدوا بالأمس هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الجدافر جنوبي شرق محافظة الجوف.

وتعامل أبطال الجيش اليمني والمقاومة مع الهجوم بكل احترافية وكبّدوا المليشيا الحوثية خسائر في العتاد والأرواح، فيما لاذت العناصر الحوثية المتبقّية بالفرار مخلفة ورائها طقم مدرع وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني دمّرت اثنين أطقم وآليات قتالية أخرى معادية ومصرع من كانوا على متنها.