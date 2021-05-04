«الحج والعمرة» تضيف تغطية مخاطر «كورونا» في وثائق تأمين المعتمرين.. تعرّف على المزايا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة إضافة تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في وثيقة تأمين القادمين لأداء مناسك العمرة.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع”تويتر”، أنه تم إضافة 650 ألف ريال للتغطية العلاجية في حال إصابة المعتمر.

وأضافت الوزارة أنه تم إضافة 450 ريال لكل يوم تكاليف الإقامة بالحجر الصحي، لمدة أقصاها 14 يوم، و6.500 ريال تكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حال الوفاة.