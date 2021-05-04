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«مرور الرياض»: إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق لمدة أسبوع إبتداءً من يوم 28 رمضان

«مرور الرياض»: إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق لمدة أسبوع إبتداءً من يوم 28 رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاقجسر الخليج باتجاه الشرق لمدة أسبوع إبتداءً من يوم 28 رمضان، وذلك نظراً لوجود أعمال صيانة في المنطقة.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي تغريدة على موقع “تويتر” أكد فيها أن مرور منطقة الرياض وبالتنسيق مع فرعوزارة النقليوضح لقائدي المركبات بأنه سيتم إغلاق جسر الخليج باتجاه الشرق (لمدة أسبوع) إبتداءً من يوم 28 رمضان، وذلك لأعمال الصيانة.

وأهاب المرور بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة أيام الإغلاق.

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