توقعات طقس الأربعاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر الى متر ونصف، وتكون حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

وحركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي وتكون شمالية شرقية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر الى متر ونصف، فيما تكون حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.