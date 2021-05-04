الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإيرادات 204.8 مليار ريال والمصروفات 212 مليار.. «المالية» تصدر التقرير الربعي لأداء ميزانية الدولة

الإيرادات 204.8 مليار ريال والمصروفات 212 مليار.. «المالية» تصدر التقرير الربعي لأداء ميزانية الدولة
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2021.

وارتفعت إيرادات الميزانية المملكة 7% خلال الربع الأول، لتبلغ 204.8 مليار ريال مقابل 192.1 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2020.

وتراجعت المصروفات 6٪، إلى 212.2 مليار ريال مقابل 226.2 مليار ريال، كما تراجع العجز 78٪ ليبلغ 7.4 مليار ريال مقابل 34.1 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 88.185 مليار ريال، كما سجلت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 116.576 مليار ريال، لتشكل 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول.

وبحسب التقرير تم تمويل عجز الموازنة في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة. وبشكل عام تم تحقيق 24% من الإيرادات المتوقعة للمملكة لعام 2021 في الربع الأول.

مواد ذات صلة

أرامكو توزع أرباحاً نقدية بقيمة 70.3 مليار ريال عن الربع الأول من 2021

أرامكو توزع أرباحاً نقدية بقيمة 70.3 مليار ريال عن الربع الأول من 2021

إقفال طرح شهر أبريل من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

إقفال طرح شهر أبريل من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

منصة «اعتماد» تطلق خدمة رفع المطالبات المالية للقطاع الخاص

منصة «اعتماد» تطلق خدمة رفع المطالبات المالية للقطاع الخاص

«المالية» : إقفال طرح شهر فبراير من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

«المالية» : إقفال طرح شهر فبراير من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة