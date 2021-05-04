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قفزة في أسعار النفط مدعومة بتوقعات إيجابية عن الاقتصاد العالمي

قفزة في أسعار النفط مدعومة بتوقعات إيجابية عن الاقتصاد العالمي
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تواصل – وكالات:

قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة، مدعومة بتجاوز التوقعات بحدوث تعاف اقتصادي في الدول المتقدمة لمخاوف المستثمرين بشأن الطلب على الوقود في الهند.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسوية يوليو بنسبة 1.8% إلى 68.75 دولارا للبرميل، بعدما ارتفعت بنسبة 1.2% يوم أمس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسوية يونيو بنسبة 1.7% إلى 65.56 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت بنسبة 1.4% في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر صرف الدولار وعائدات السندات الحكومية الأمريكية بعد انخفاضها ليومين متتاليين وسط تفاؤل بأن التعافي الاقتصادي العالمي يسير بخطى سريعة، وذلك بفضل تقدم حملات التطعيم ضد كورونا في معظم دول العالم المتقدمة.

واقترح مسؤولو الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تخفيف القيود على زيارة التكتل، الذي يضم 27 دولة، بالتزامن مع تسارع حملات التطعيم في جميع أنحاء القارة.

وينتظر المتعاملون التقارير الخاصة بمخزونات الخام والمنتجات التي سيصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، ثم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا، لتحديد التوجه في الفترة التالية.

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