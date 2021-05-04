الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التأمينات» توضح حالات تسجيل «مشترك» في القطاع الخاص قبل وبعد سن الـ60

«التأمينات» توضح حالات تسجيل «مشترك» في القطاع الخاص قبل وبعد سن الـ60
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، ‏حالات تسجيل مشترك “سعودي” في منشأة قطاع خاص لا يمتلكها قبل بلوغ عمر الستين أو بعده.

وأشارت “التأمينات” في إنفوجراف نشرته على تويتر، إلى أنه إذا كان عمر المشترك أقل من الستين، وليس موظفا حكوميا خاضع لنظام التقاعد، أو موظف حكومي خاضع لنظام التقاعد لا يسجل في التأمينات، وفي الحالة الأولى إذا كان صاحب معاش مبكر يوقف معاشه ويسجل في تأمين المعاشات، تأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 سنة.

وتابعت: “إذا لم يكن صاحب معاش تقاعد مبكر يسجل في تأمين المعاشات وتأمين الأخطار المهنية، وتأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 سنة، بينما إذا كان عمر المشترك 60 أو أكثر وليس لديه مدة اشتراك سابقة، أو لديه مدة اشتراك سابقة استلم عنها تعويض دفعة واحدة فإنه يسجل في تأمين الأخطار المهنية”.

وقالت إنه إذا كان لديه مدة اشتراك سابقة لم يستلم عنها تعويض يسجل في تأمين المعاشات وتأمين الأخطار المهنية، بينما إذا كان صاحب معاش وعمره فوق 65 سنة يسجل في تأمين الأخطار المهنية ويستمر في صرف المعاش.

وذكرت المؤسسة أنه إذا كان عمره أقل من 65 سنة وأكثر من 60 سنة يخير بين (استمرار المعاش والتسجيل في تأمين الأخطار المهنية، أو إيقاف المعاش والتسجيل في تأمين المعاشات والأخطار المهنية).

فيما أكدت على أن مالك المنشأة الفردية لا يمكن تسجيله لدى منشأته ويمكنه بالتقدم بطلب الاشتراك الاختياري.

Image

مواد ذات صلة

تعرّف على عقوبة التسجيل الوهمي في «التأمينات الاجتماعية»

تعرّف على عقوبة التسجيل الوهمي في «التأمينات الاجتماعية»

تنبيه مهم من «التأمينات الاجتماعية» بشأن حقوق الموظف عند تركه العمل

تنبيه مهم من «التأمينات الاجتماعية» بشأن حقوق الموظف عند تركه العمل

«هدف» يودع 181 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص في برنامج دعم التوظيف

«هدف» يودع 181 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص في برنامج دعم التوظيف

«هدف» يكشف نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري

«هدف» يكشف نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>