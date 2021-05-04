«الضمان الصحي» يوضح عقوبة صاحب العمل حال عدم التأمين على العاملين وأسرهم

تواصل – فريق التحرير:

أوضح مجلس الضمان الصحي، مبلغ الغرامة في حال لم يقم صاحب العمل بالتأمين على الموظفين لديه.

وقال المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إنه في حالة عدم التزام صاحب العمل بالتأمين على كافة العاملين لديه ومعاليهم المشمولين بالنظام، يتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب، من خلال لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، والتي تقر مبلغ الغرامة على صاحب العمل.

وأشار مجلس الضمان الصحي، إلى أن مبلغ الغرامة لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، بالإضافة إلى توقيع عقوبات أخرى بما يتوافق مع أحكام النظام.