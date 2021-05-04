نائب أمير جازان يكرم الطالبة «دلع مدخلي»

تواصل – أحمد علي المحلي:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، الطالبة دلع بنت جابر مدخلي مؤلفة كتاب “مدى التأثير السلبي للطاقة الحالية على البيئة.. ودور رؤية المملكة 2030 في حل مشاكلها”، الحاصل على إجازة من وزارة الإعلام.

وتسلم خلال الاستقبال ، نسخة من الكتاب، وكرم المؤلفة الصغيرة مثنيا سموه على إنتاجها الذي عده نموذجاً مشرفاً ويقتدى به من الطلاب والطالبات، داعياً للمزيد من الإبداعات على المستويات العلمية والثقافية كافة، والسعي لتنشيط حركة التأليف والكتابة.

وقد أثبتت الطفلة دلع بنت جابر مدخلي من «جازان» نبوغ موهبتها منذ الصغر، لتشق طريقها نحو النجاح، بعد أن أجازت وزارة الإعلام كتابها «مدى التأثير السلبي للطاقة الحالية على البيئة ودور رؤية المملكة 2030 في حل مشاكلها»، الذي تم إعداده عن طريقها، وأنهته في الصف السادس الابتدائي بمساعدة والدها.

وبرزت موهبة «دلع» منذ الصغر، حيث شقت منذ الصف الرابع الابتدائي طريقها نحو النجاح، متسلحة بما اكتسبته من ثقافة غرسها والدها فيها من خلال القراءة في الكتب المتنوعة، لتبدأ رحلة إعداد الأوراق العلمية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات المختلفة على مستوى منطقتها (جازان) والمملكة، بمساندة معلمتها التي حرصت على تنمية هذه المواهب لدى الكاتبة الصغيرة.