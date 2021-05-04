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لحمَلة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والدخل

لحمَلة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والدخل
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل عمليات إدارة المشاريع/ الإستراتيجية وإدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو ما يعادلها.

– مسؤول وحدة المعالجة المركزية/ العمليات المركزية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا

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