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تنبيه لأهالي عسير.. أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى 8 مساءاً

تنبيه لأهالي عسير.. أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى 8 مساءاً
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أهالي عسير من التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت المديرية أنه ورد تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل (أبها، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل ) حتى الساعة 8 من مساء اليوم الثلاثاء.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من منطقة مكة المكرمة. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

 

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