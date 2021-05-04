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تعرض «بيت ذاكر» التراثي بجدة لانهيار جزئي دون خسائر بشرية (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تعرض “بيت ذاكر” في حارة الشام بمنطقة جدة التاريخية، إلى انهيار جزئي دون وقوع خسائر بشرية.

وذكر برنامج تطوير جدة التاريخية في وزارة الثقافة أن “بيت ذاكر” في حارة الشام بمنطقة جدة التاريخية، والذي تعرض جزء منه للانهيار مساء أمس الاثنين، يقع في قائمة المباني الآيلة للسقوط، وباشرت فرق الدفاع المدني أعمالها في الموقع ووضعت الاحترازات اللازمة.

ولم تسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية، نظراً لإخلاء المنزل ومحيطه من السكان منذ أشهر، وتسويره وتطبيق كافة الإجراءات المعتمدة في المباني الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتم رصد التطورات ومراقبتها منذ أسابيع، وفقاً لـ “العربية.نت”.

 يذكر أن “بيت ذاكر” أحد المواقع السعودية المسجلة على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،

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