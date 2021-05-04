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أدمن المخدرات ويريد التعافي.. هل تقع عليه مسؤولية قانونية؟.. رئيس «المكافحة» يجيب

أدمن المخدرات ويريد التعافي.. هل تقع عليه مسؤولية قانونية؟.. رئيس «المكافحة» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مدير مركز استشارات الإدمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات سعود القعيد، مدى المسؤولية الجنائية التي تقع على عاتق المدمن للمخدرات، حال رغب في التعافي.

وأكد القعيد في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الشخص المدمن ليس مجرماً، ناصحاً من يتعاطون المخدرات  بالعلاج من الإدمان، حيث إنه لن تسجل دعوى ضد من يرغب في التعافي.

وأشار إلى أهمية أن يكون لدى الأسر الوعي والدراية الكافية بعلامات الإدمان لمعرفة إن كان هناك فرد مدمن في الأسرة.

وشدد على ضرورة الإبلاغ عن المدمن لأنه قد يشكل خطورة على نفسه وعلى الآخرين.

ونصح بالتواصل مع مركز استشارات الإدمان الذي يقوم بتقديم الاستشارات اللازمة والنصح والإرشاد للإقلاع عن المواد المخدرة من قبل مختصين في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

 

 

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