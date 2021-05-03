«التجارة» تعدل بروتوكولات المراكز التجارية والمولات لمنع التجمهر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، تعديل البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية والمولات في آلية منع تجمهر العملاء عند المداخل والمخارج، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 22/ 09/ 1442هـ.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تفاصيل التعديلات في البروتوكولات الوقائية، وكذلك تعديل البروتوكولات الوقائية للمولات والمراكز والمحلات التجارية وأسواق النفع العام في الطاقة الاستيعابية.

وتستهدف الوزارة من هذه التعديلات للبروتوكولات الوقائية منع التجمهر واستخدام تطبيق توكلنا لإدارة التجمعات للوقاية من انتشار كورونا.

وجاءت تعديلات البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية والمولات، والتي تدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، كما هو موضح أدناه: