الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التجارة» تعدل بروتوكولات المراكز التجارية والمولات لمنع التجمهر

«التجارة» تعدل بروتوكولات المراكز التجارية والمولات لمنع التجمهر
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، تعديل البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية والمولات في آلية منع تجمهر العملاء عند المداخل والمخارج، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 22/ 09/ 1442هـ.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تفاصيل التعديلات في البروتوكولات الوقائية، وكذلك تعديل البروتوكولات الوقائية للمولات والمراكز والمحلات التجارية وأسواق النفع العام في الطاقة الاستيعابية.

وتستهدف الوزارة من هذه التعديلات للبروتوكولات الوقائية منع التجمهر واستخدام تطبيق توكلنا لإدارة التجمعات للوقاية من انتشار كورونا.

وجاءت تعديلات البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية والمولات، والتي تدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، كما هو موضح أدناه:

 

مواد ذات صلة

يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة.. «التجارة» تستدعي 1300 إطار سيارة من طراز «جنرال تاير»

يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة.. «التجارة» تستدعي 1300 إطار سيارة من طراز «جنرال تاير»

متحدث «التجارة»: استمرار  منع 4 ممارسات بالمنشآت ومنافذ البيع.. تعرّف عليها

متحدث «التجارة»: استمرار  منع 4 ممارسات بالمنشآت ومنافذ البيع.. تعرّف عليها

الغرامة والتشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في نشاط المقاولات

الغرامة والتشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في نشاط المقاولات

السجن 4 أشهر لمقيم سوري باع زيوت سيارات مغشوشة

السجن 4 أشهر لمقيم سوري باع زيوت سيارات مغشوشة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>