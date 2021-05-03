«أم زياد» تبكي فرحًا بعد منحها مقراً في سوق الخضار.. وتؤكد: سامحت من صورني (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

علّقت المواطنة “خزنة زيد” على توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، بمنحها مقراً دائماً ونظامياً لها، وذلك بعد تعرضها للتنمر في مقطع فيديو متداول.

وقالت خلال حديثها لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن نائب أمير المنطقة الشرقية، أخبرها بأنها سوف تبدأ عملها في المقر النظامي اعتبارًا من اليوم .

وقالت إنها ستتسلم المقر غدا الظهر، وقالت إنها سامحت الشخص الذي نشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت خزنة زيد والمشهورة بأم زياد، عن امتنانها للقيادة والأشخاص الذين تعاطفوا معها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وطلبت توقف الجميع عن تصويرها باستخدام الجوالات واستغلالها في إعلانات خاصة.

يذكر أن المتحدث باسم أمانة الشرقية، محمد الصفيان، أعلن أنه تم تخصيص محل تجاري مكيف في مكان لائق لبائعة الخضار التي تم تصويرها والتنمر عليها في مواقع التواصل.

وأضاف أن نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه بتوفير مقر لـ أم زياد- بائعة الخضار- كما تم التوجيه بمنح مقر دائم لها في سوق الخضار بالدمام كما أجرى اتصالًا بأم زياد ليبلغها بذلك؛ وذلك لمنع تعرضها للشمس ومخاطر الطريق وكسب الرزق بشكل آمن ورسمي.