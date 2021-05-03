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لأول مرة.. محكمة أوربية ترجح اعتبار التطعيم إجباريا على الجميع

لأول مرة.. محكمة أوربية ترجح اعتبار التطعيم إجباريا على الجميع
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تواصل- فريق التحرير:

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأول مرة في مسألة التطعيم الإجباري، حيث قالت إن إلزامية التطعيم قد تكون خطوة ضرورية لحماية المجتمعات.

وأشارت المحكمة إلى أن مبدأ التطعيم الإجباري قانوني، وقد يكون ضروريا في المجتمعات الديمقراطية.

وصدر الحكم عقب شكوى رفعتها عائلات تشيكية إلى المحكمة بخصوص حقن تطعيمات إجبارية للأطفال لأمراض ليس لها علاقة بفيروس كورونا.

وجاء في القرار أن اللقاحات الإجبارية التي تفرضها السلطات الصحية التشيكية تتماشى مع “المصلحة العليا” للأطفال.

و رغم أن الحكم لم يتعرض بشكل مباشر إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فإن الخبراء يعتقدون أن للقرار آثارا مهمة على حملات التطعيم ضد الفيروس، خاصة بين من أعلنوا عن رفضهم لقبول اللقاح.

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