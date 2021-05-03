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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«السديس» يدشن تطبيق «لوامع الأذكار».. هذه أهم مميزاته

«السديس» يدشن تطبيق «لوامع الأذكار».. هذه أهم مميزاته
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تواصل – فريق التحرير:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تطبيق (لوامع الأذكار) الذي يعنى بجميع زوار الحرم المكي والمدني، ويعينهم في معرفة كل ما يحتاجه حول الحج والعمرة من صفاتها وسننها ومحظوراتها وأدعية وأذكار.

ويعد هذا التطبيق هو التطبيق الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويحتوي التطبيق على مواقيت الصلاة، مؤذني الحرمين، تحديد اتجاه القبلة، وجدول الصلوات، وكذلك الأذكار والأدعية، وتوجد خاصية مشاركة هذه الأدعية والأذكار.

ويحتوي التطبيق على العديد من الخدمات المختلفة، كخاصية المشاركة بمواقيت الصلاة اليومية، وخاصية الإشعارات، حيث يمكن إرسال رسائل الرئاسة العامة التنبيهية لجميع المستخدمين للتطبيق، وخاصية حالة الزحام، حيث يوضح التطبيق أماكن الزحام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وخاصة لصحن المطاف والأبواب، وأخيرا درجة الحرارة، حيث يوضح التطبيق درجة حرارة الجو اليومية لكلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي هذا التطبيق حرصاً من الرئاسة على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين باستثمار التقنيات الحديثة، وفق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله – ومواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

 

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