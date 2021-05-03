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أمير الشرقية يسلم مفاتيح 15 سيارة لمستفيدي «جمعية بناء الخيرية» من الأيتام والأرامل

أمير الشرقية يسلم مفاتيح 15 سيارة لمستفيدي «جمعية بناء الخيرية» من الأيتام والأرامل
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تواصل – فريق التحرير:

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم، مشروع المرحلة الثانية لمبادرة ” تاكسي ” لتمكين مستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة.

ونوه سموه بما تقدمه الجمعيات الخيرية من خدمات لمستفيديها لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، وجعلهم قادرين على إيجاد مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة من خلال استثمار الفرص المتوفرة.

وقال سمو أمير المنطقة الشرقية: “نحن نسعد عندما نشاهد الأسر المحتاجة تبحث عن فرص لتحسين دخلها، لعيش حياة كريمة وتطوير وتمكين أبنائها والحرص على مواصلة تعليمهم، مما ينعكس إيجاباً على حياتهم بشكل عام، ونحن نرى نماذج نجحت ولله الحمد وحققت أهدافها وتميزت في العديد من الجوانب”.

وسلم سموه مفاتيح “15” سيارة لمستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام من الأيتام والأرامل، عقب ذلك كرم الداعمين والجهات الراعية.

من جانبه، أشار نائب رئيس جمعية بناء لرعاية الأيتام المهندس خالد الزامل في كلمة القاها “أن الهدف العام من المبادرة هو شراء سيارة لكل مستفيد لتكون مصدر دخل ووسيلة تنقل من خلال العمل في تطبيقات توجيه المركبات وتوصيل الطلبات بالشراكة معالقطاع الخاص ودعم الشركاء من أجل تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم” .

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