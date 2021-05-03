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التمياط  يهنئ  صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية

التمياط  يهنئ  صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية
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تواصل – فريق التحرير:

 رفع مدير جمعية الاطفال ذوي الاعاقة بجنوب الرياض الاستاذ نايف بن مسلط التمياط  التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس ادارة الجمعية  بمناسبة صدور الأمر الملكي والثقة الكريمة  بتعيينه مستشاراً  خاصاً  لخادم الحرمين الشريفين و رئيساً لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية

وقال التمياط في تصريح له بهذه المناسبة: إن الثقة الملكية التي حظي بها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان  بن عبدالعزيز جاءت تتويجا لمسيرة سموه خلال عمله في عدد من المناصب القيادية التي تميزت بالعمل الدؤوب والخدمة المتفانية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظة الله – باختيار الرجل المناسب لخدمة هذا الوطن.

وأضاف التمياط  أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أهلٌ لهذه الثقة بما يمتلك من خبرات علمية وعملية وسمات شخصية تجمع بين الكفاءة والإنجاز والحكمة وسداد الرأي التي تميز بها خلال تقلده للعديد من المناصب على مدى عقود

ودعاء  الاستاذ نايف بن مسلط التمياط  الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يوفق سمو الأمير سلطان بن سلمان  بن عبدالعزيز لما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار على وطننا في ظل القيادة الحكيمة .

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