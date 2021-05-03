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«جمعية الوداد لرعاية الأيتام» توقع اتفاقية مع منصة إحسان في مجال الأعمال الخيرية

«جمعية الوداد لرعاية الأيتام» توقع اتفاقية مع منصة إحسان في مجال الأعمال الخيرية
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام اليوم اتفاقية تعاون مع منصة إحسان الرقمية للاستفادة من تحسين كفاية أعمال الجمعية الخيرية، وتعزيز الموثوقية والشفافية والسهولة في تقديم التبرعات، ومواكبة جهود الدولة في تنظيم ونشر ثقافة العمل الخيري والتنموي بين أفراد ومؤسسات المجتمع .

وأكد مدير عام الجمعية الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية وتأكيد ريادة المملكة العالمية في هذا المجال، مفيداً أن إطلاق هذه المنصة يسهم في إنعاش الموارد المالية للجمعيات الخيرية ، ويضفي موثوقية عالية على أموال التبرعات والصدقات بحيث تذهب إلى مستحقيها وتصرف في مصارفها المستحقة ، ويزيد من الرقابة على الجمعيات للاستفادة من المبالغ التي تدخل حسابتها واستثمارها بشكل مناسب وتوجيهها بالشكل الذي يحقق النمو للجمعيات وبناء نفسها وقدراتها المالية مع مرور الوقت .

وبين أن التبرعات تمثل المورد الأساسي لمعظم الجمعيات ، والداعم الرئيسي لتنميتها وتوسيع مواردها، إذ تعمل جميع الجمعيات الخيرية بالمملكة على استقطابها ، خاصة في شهر رمضان المبارك، إذ يمثل موسمًا مهمًا للعمل الخيري، ويشهد إقبال المجتمع على التبرع للأعمال الخيرية بمختلف مساراتها ، مشيراً إلى أنه بموجب الاتفاقية ستعرض الفرص الخيرية لدعم الأطفال الأيتام الذين ترعاهم الوداد في المنصة مما يوفر خيارات متعددة للراغبين المساهمة ، وبكل سهولة وأمان ومن خلال حلول رقمية .

ولفت النظر إلى أن هذا التقدم الهائل في أتمتة التعاملات الخاصة بأعمال الجمعيات وتعزيز تواجدها لخدمة أهدافها السامية يحفز جميع القائمين عليها على بذل المزيد والعطاء، مثمناً ما يشهده القطاع الخيري في المملكة من عمل مؤسسي وتنظيم إداري وحوكمة، الأمر الذي يضفي على أعمال الجمعيات المزيد من الثقة ويساعد على تحقيق التعاون المشترك بين كافة القطاعات المختلفة ويشكل رابطاً وثيقاً مع أطياف المجتمع.

يذكر أن جمعية الوداد لرعاية الأيتام، أول جمعية سعودية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية دون عمر السنتين، وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة ، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها مهمة متابعة هذه الفئة وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة .

 

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