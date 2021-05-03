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بالصور.. قاصدو المسجد الحرام يشيدون بالتوسعة الثالثة

بالصور.. قاصدو المسجد الحرام يشيدون بالتوسعة الثالثة
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تواصل- فريق التحرير:

أشاد المصلون بالمسجد الحرام بالخدمات المقدمة في التوسعة السعودية الثالثة والتي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

وقال “علي القحطاني” إن الخدمات مميزة جداً، وأخلاق العاملين راقية، حيث وفرت الرئاسة كل السبل الممكنة لأداء العبادة بكل طمأنينة.

فيما قال أحمد بن إسحاق عن الخدمات في التوسعة السعودية الثالثة: ياليت والدي كان معي، لقد وجدت خدمات مميزة فوق ما كنت أتوقع، لدرجة أن خدمة كبار السن كانت مميزة، فوددت أن والدي كان معي ليؤدي عبادته في أجواء روحانية.

وعبر عبدالخالق من مصر عن سعادته بهذه التوسعة الجديدة مؤكداً إن الخدمات في تقدم مستمر، في كل سنة تتطور الخدمات المقدمة عن السنة التي قبلها، شكراً للمملكة العربية السعودية على توفير كافة الخدمات وتذليل الصعوبات لينعم المصلون بالراحة .

وعن تميز الخدمات قال بابكر حامد من السودان: إن الخدمات المقدمة من قبل المملكة تعكس اهتمامها في المساجد وخصوصاً الحرمين الشريفين، فأنا أعجز عن التعبير تجاه الحفاوة العظيمة والاستقبال المميز، ولا أشعر بتعب أو مشقة في أداء العبادة، شكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ماتقدمونه من خدمات للحرمين الشريفين.

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