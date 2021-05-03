وظائف للرجال والنساء بمستشفى قوى الأمن.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 –اختصاصي التمريض السريري:

– بكالوريوس (تمريض) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– تسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري المفعول).

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2 –مدرب تمريض سريري:

– بكالوريوس (تمريض) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– تسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري المفعول).

– إجادة اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 21/09/1442هـ الموافق 03/05/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1 –اختصاصي التمريض السريري:

اضغط هنا

2 –مدرب تمريض سريري:

اضغط هنا