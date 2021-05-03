وظائف للرجال والنساء بمستشفى قوى الأمن.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1 –اختصاصي التمريض السريري:
– بكالوريوس (تمريض) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
– تسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري المفعول).
– إجادة اللغة الإنجليزية.
2 –مدرب تمريض سريري:
– بكالوريوس (تمريض) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– تسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (ساري المفعول).
– إجادة اللغة الإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 21/09/1442هـ الموافق 03/05/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1 –اختصاصي التمريض السريري:
2 –مدرب تمريض سريري: