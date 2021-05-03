مؤشر الأسهم يتراجع للجلسة الثالثة وينهي تعاملات اليوم قرب 10300 نقطة

تواصل – فريق التحرير:

أنهى سوق الأسهم، جلسة اليوم الإثنين، على تراجع بأكثر من 0.5 في المائة لتواصل التراجع وللجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجع المؤشر العام 56 نقطة، بضغط من أسهم البنوك والمواد الأساسية، ليغلق عند مستوى 10309 نقاط، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.8 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 270.3 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 337.1 ألف صفقة.

وجاءت أسهم البنك الأهلي وسابك على رأس قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعهما بنحو 1.1 و1.3 في المائة، فيما تراجعت أسهم بنك ساب بأعلى وتيرة في نحو 3 أشهر عند 2.7 في المائة.

وصعدت أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.5 في المائة، حيث كان الأكثر دعما لحركة السوق، تلاه سهم المراعي المرتفع 1.5 في المائة بعد إعلان الشركة عن استثمارات مبلغ 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن لمضاعفة الحصة السوقية على مدى خمس سنوات.

كما صعدت أسهم 79 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة الفخارية وباعظيم بمكاسب بالحد الأعلى، تلاهم كل من بحر العرب و “أم آي اس” والعمران وساكو بمكاسب في حدود 6 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 112 شركة تصدرها أسهم ولاء للتأمين 5.2 في المائة، والتي أعلنت عن تسجيل صافي خسارة قبل الزكاة للربع الأول من العام الجاري بلغت 23.85 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة 11.72 مليون ريال للفترة المماثلة.

كما تراجعت وحدات سدكو كابيتال ريت بنحو 3.4 في المائة، أيضا نجد تراجع على أسهم سبكيم العالمية وسيسكو وشاكر وكذلك وحدات الجزيرة ريت في حدود 3 في المائة.