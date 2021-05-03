الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مؤشر الأسهم يتراجع للجلسة الثالثة وينهي تعاملات اليوم قرب 10300 نقطة

مؤشر الأسهم يتراجع للجلسة الثالثة وينهي تعاملات اليوم قرب 10300 نقطة
0

تواصل – فريق التحرير:

أنهى سوق الأسهم، جلسة اليوم الإثنين، على تراجع بأكثر من 0.5 في المائة لتواصل التراجع وللجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجع المؤشر العام 56 نقطة، بضغط من أسهم البنوك والمواد الأساسية، ليغلق عند مستوى 10309 نقاط، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.8 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 270.3 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 337.1 ألف صفقة.

وجاءت أسهم البنك الأهلي وسابك على رأس قائمة الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام بعد تراجعهما بنحو 1.1 و1.3 في المائة، فيما تراجعت أسهم بنك ساب بأعلى وتيرة في نحو 3 أشهر عند 2.7 في المائة.

وصعدت أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.5 في المائة، حيث كان الأكثر دعما لحركة السوق، تلاه سهم المراعي المرتفع 1.5 في المائة بعد إعلان الشركة عن استثمارات مبلغ 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن لمضاعفة الحصة السوقية على مدى خمس سنوات.

كما صعدت أسهم 79 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة الفخارية وباعظيم بمكاسب بالحد الأعلى، تلاهم كل من بحر العرب و “أم آي اس” والعمران وساكو بمكاسب في حدود 6 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 112 شركة تصدرها أسهم ولاء للتأمين 5.2 في المائة، والتي أعلنت عن تسجيل صافي خسارة قبل الزكاة للربع الأول من العام الجاري بلغت 23.85 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة 11.72 مليون ريال للفترة المماثلة.

كما تراجعت وحدات سدكو كابيتال ريت بنحو 3.4 في المائة، أيضا نجد تراجع على أسهم سبكيم العالمية وسيسكو وشاكر وكذلك وحدات الجزيرة ريت في حدود 3 في المائة.

مواد ذات صلة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال.. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في «تداول» اليوم

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال.. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في «تداول» اليوم

بتداولات بلغت 7 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

بتداولات بلغت 7 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم

مؤشر الأسهم يسجل أعلى مستوى منذ 7 سنوات.. 7.7 مليار ريال حجم التداول

مؤشر الأسهم يسجل أعلى مستوى منذ 7 سنوات.. 7.7 مليار ريال حجم التداول

بتداولات بلغت 9 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10116 نقطة

بتداولات بلغت 9 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10116 نقطة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>