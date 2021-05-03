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«مستشارة قانونية» تحذر من الموافقة على شروط التطبيقات والمتاجر دون قراءتها

«مستشارة قانونية» تحذر من الموافقة على شروط التطبيقات والمتاجر دون قراءتها
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المستشارة القانونية الدكتورة وحي فاروق لقمان، من الموافقة على شروط التطبيقات والمواقع الإلكترونية دون قراءتها.

وأكدت “لقمان” في تصريحات لبرنامج “الليوان” المذاع عبر “روتانا خليجية” أن الموافقة على شروط التطبيقات والمواقع الإلكترونية دون قراءتها خطأ كبير، وقد يعرض المستخدم لإشكاليات أو أضرار فادحة.

وقالت وحي لقمان، إن الاتفاقية أو شروط الاستخدام التي تعرضها المواقع والتطبيقات على المستخدمين عند بدء الاستخدام أو طلب منتج؛ قد تتضمن بنودًا غير معتادة وتتفاجأ بها في موقف ما، وتسبب لك خسائر ولا تستطيع شكوى التطبيق؛ لأنك وافقت على البنود في بادئ الأمر.

وأشارت إلى أن الاتفاقية قد تتضمن بنداً ينص على عدم مسؤولية المتجر حال عدم مطابقة مواصفات البضاعة المتسلمة للمطلوب.

ودعت خبيرة القانون، المستخدمين إلى قراءة بنود العقد كافة جيدًا، وفي حال لم تستوعب بنداً معينًا يجب أن تتوقف وتسأل عن معنى هذا البند، لأنك قد لا تتمكن من المطالبة بحقك لاحقًا بسبب هذا البند.

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