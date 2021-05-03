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أبرزها الإصابة بـ«الصداع النصفي».. 8 مؤشرات تدل على نقص «المغنيسيوم» في الجسم

أبرزها الإصابة بـ«الصداع النصفي».. 8 مؤشرات تدل على نقص «المغنيسيوم» في الجسم
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تواصل – وكالات :

أكد أطباء وخبراء تغذية، أن أجسامنا تحتاج للمغنيسيوم لأهميته في إنتاج الهرمونات، حيث يساعد هذا المعدن في بناء العضلات والعظام وتوفير الراحة للأعصاب والعضلات.

وأوضحوا أنه كما يدعم الصحة العقلية واستقلاب الطاقة، وهو مهم في نقل النبضات العصبية، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الضغط وسكر الدم ومستويات الكوليسترول، بحسب “العربية. نت”.

وهناك مؤشرات وأعراض تشير لنقص المغنيسيوم فى الجسم.. ومنها:

1- الرغبة في تناول الوجبات الحلوة.

2- الشعور بتقلصات في العضلات.

3- قلة النوم والشعور بالأرق.

4- المعاناة من التعب.

5- ارتفاع ضغط الدم.

6- الشعور بالاكتئاب.

7- اضطرابات في ضربات القلب.

8- الإصابة بالصداع النصفي.

علاج نقص المغنيسيوم

وتعد أفضل طريقة للتعامل مع نقص معدن المغنيسيوم هي تناول المزيد من المنتجات التي تحتوي على ما يكفي من هذا المعدن، مثل الخضراوات الخضراء وسمك الماكريل والأفوكادو والتين المجفف واللوز والمكسرات، كما يمكنك تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على المغنيسيوم لتعويض هذا النقص بجسمك.

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