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هل يعمل «توكلنا» من خارج المملكة؟.. التطبيق يوضح

هل يعمل «توكلنا» من خارج المملكة؟.. التطبيق يوضح
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تواصل – فريق التحرير :

أوضح تطبيق توكلنا أنه يخدم المواطنين والخليجيين والمقيمين والزائرين داخل المملكة فقط.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه: “ممكن أنزل توكلنا في مصر يشتغل أم لا؟”.

جدير بالذكر، أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة بالمملكة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

طريقة التسجيل في توكلنا:

-حمّل التطبيق
 
-تسجيل مستخدم جديد وإدخال المعلومات المطلوبة
 
-سيصلك رمز التحقق على جوالك المسجّل في أبشر لتفعيل الحساب
 
-حدّد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق وأجب عن الأسئلة الصحية
 
-حدد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان إقامتك (عائلة، عمال منزليون)

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