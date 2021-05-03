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10 معلومات مهمة عن أرخص هواتف 5G من «سامسونج»

10 معلومات مهمة عن أرخص هواتف 5G من «سامسونج»
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تواصل – وكالات:

تسعى شركة سامسونج للسيطرة على أسواق الهواتف الذكية حول العالم من خلال هاتفها الجديد Galaxy M42 5G.

واهتمت الشركة الكورية الجنوبية في هاتفها بالسعر، وقدمته بسعر منخفض، ليصبح أحد أرخص الهواتف التي تعمل مع شبكات 5G.

إليكم أبرز 10 معلومات عن هاتف سامسونج الجديد:

1 ـ يبلغ سعر هاتف سامسونج الجديد نحو 220 يورو.

2 ـ يتميز هاتف Galaxy M42 5G بوجود هيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ويبلغ وزن الهاتف نحو 190 جراما.

3 ـ فيما يخص الذاكرة، لدى الهاتف ذاكرة داخلية 128 جيحابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، وذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجابايت.

4 ـ الكاميرا الأساسية لهاتف Galaxy M42 5G، رباعية العدسة، تبلغ دقتها، (48+8+2+2) ميجابيكسل، أما الكاميرا أمامية فتأتي بدقة 20 ميجابيكسل بعدسة f/2.2 للتصوير العريض.

5 ـ تأتي بطارية هاتف سامسونج بسعة 5 آلاف ميللي أمبير، وتتميز بخاصية الشحن السريع.

6 ـ الهاتف Galaxy M42 5G من سامسونج حصل على منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0.

7 ـ حرصت سامسونج على تجهيز الهاتف بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، ودقة عرضها (720/1600) بيكسل.

8 ـ فيما يتعلق بالمعالجات، يأتي الهاتف بمعالج رسوميات Adreno 619، بالإضافة لمعالج Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G.

9 ـ تم تزويد هاتف سامسونج بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM.

10 ـ يتميز الهاتف Galaxy M42 5G، بوجود شريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

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