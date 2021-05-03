الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ما أنسب وقت لحفظ القرآن الكريم ومراجعته؟ الشيخ الخضير يجيب

ما أنسب وقت لحفظ القرآن الكريم ومراجعته؟ الشيخ الخضير يجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، أنسب وأفضل الأوقات لحفظ القرآن الكريم ومراجعته.

وقال الشيخ الخضير رداً على سؤال في هذا الشأن: إن الأنسب للحفظ الوقت الذي يصفو فيه البال ويسكن فيه ويهدأ فيه الجو، بحيث ما يكون هناك تشويش ولا حركة، وهذا في الغالب في آخر الليل إذا هدأ الناس، فإذا هدأ الناس وليكن في مكان محصور لا يتشتت فيه الذهن فهذا أنسب وقت للحفظ والمراجعة.

وأضاف أن طريقة المراجعة تتمثل فيما ذكره بعضهم في كتب آداب التعلم أن يُحدد القدر المناسب لحافظته قوةً وضعفًا، فإذا كان قوي الحافظة ويستطيع أن يحفظ ورقة يُحدد ورقة ويكررها حتى يتقنها، وإذا كان أقل من ذلك كنصف ورقة أو ربع ورقة أو آيتين أو ثلاث إلى غير ذلك على حسب قدرته، فيختبر حافظته في أول يوم فإذا أتقن هذا القدر كرره حتى يتقنه، ومن الغد يكرر هذا القدر خمس مرات، ثم يبدأ بحفظ نصيب اليوم الثاني، فإذا رأى أن نصيب اليوم الأول أقل من قدرته زاد، وإن رأى أنه أكثر من قدرته نقص، فيحفظ نصيب اليوم الثاني ويكرره حتى يحفظه.

وتابع الشيخ الخضير : “ثم إذا جاء اليوم الثالث كرر نصيب اليوم الأول أربع مرات، ونصيب اليوم الثاني الذي حفظه بالأمس خمس مرات، ثم يبدأ بحفظ نصيب اليوم الثالث بالقدر السابق أو أكثر أو أقل على حسب ما تبين له من استجابة حافظته ومعرفة قدرته قوةً وضعفًا، وفي اليوم الرابع يكرر نصيب اليوم الأول ثلاث مرات ونصيب اليوم الثاني أربع مرات ونصيب اليوم الثالث خمس مرات، وهكذا، قالوا: إن مَن حفظ بهذه الطريقة لا ينسى إلا إذا طرأ عليه شيء، أو أهمل فيما بعد بأن ترك المراجعة”.

مواد ذات صلة

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن (صور)

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن (صور)

«الشيخ الخضير» يوضح حكم تساهل بعض الصائمين في أداء الصلاة

«الشيخ الخضير» يوضح حكم تساهل بعض الصائمين في أداء الصلاة

«الخضير» يوضح حكم إكمال تناول السحور عند سماع أذان الفجر

«الخضير» يوضح حكم إكمال تناول السحور عند سماع أذان الفجر

لأول مرة.. 5 خاتمات ضمن برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن بجمعية «مكنون»

لأول مرة.. 5 خاتمات ضمن برنامج الرياحين لتحفيظ القرآن بجمعية «مكنون»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة