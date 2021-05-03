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تعرّف على السيرة الذاتية لفيصل الابراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد

تعرّف على السيرة الذاتية لفيصل الابراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

وشغل الإبراهيم منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة منذ 26 فبراير 2018، والمشرف على أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط .

كما شغل منصب أمين مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني إضافة إلى عضويته في عدد من المجالس واللجان.

وتقلد عدة مناصب ، في شركة “أرامكو السعودية” خلال فترة عمله فيها ، بما في ذلك نائب رئيس شركة أرامكو للتطوير ، ورئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في تطوير الأعمال الجديدة ، ومدير مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات والصناعات البحرية برأس الخير للشؤون التجارية والمالية ، ومدير مشروع صفقة اندماج عمليات وأسطولي شركة فيلا والبحري.

وتولى منصب مستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط بين 2016 و 2018، ومستشار في الديوان الملكي بين 2016 و 2018.

والإبراهيم حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، إضافة إلى حصوله على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وعلى درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة ولاية بنسلفانيا.

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